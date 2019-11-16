عاجل.. توقف لخدمات الإنترنت في إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019

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أفادت مصادر إيرانية بتوقف شبه كامل لخدمات الإنترنت في إيران، حسبما أعلنت قناة "سكاى نيوز عربية" فى نبأ عاجل.



واندلعت مظاهرات، أمس الجمعة، بإيران بعد ساعات من الإعلان عن رفع أسعار البنزين بنسبة 50% لأول 60 لتراً من البنزين يتم شراؤها كل شهر و300% لكل ليتر إضافي كل شهر.

وكان المجلس الاقتصادي الأعلى في إيران قد عقد، في وقت سابق اليوم السبت، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود والاحتجاجات الشعبية، بحضور رؤساء السلطات الثلاث.