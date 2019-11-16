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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع قتلي احتجاجات تشيلي إلى 23 شخصاً والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019
الخليج 365 - متابعات
ارتفع عدد القتلى في الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها تشيلي منذ شهر، إلى 23 شخصاً بعد موت شاب في مسيرة بالعاصمة، وف ما أعلنت الحكومة اليوم السبت.
وكان الشاب يشارك في مسيرة في ميدان إيطاليا بؤرة الاحتجاجات، عندما تعرض لأزمة قلبية، ونقل إلى مستشفى قريب أين توفي، وفقاً لمساعد وزير الداخلية.
وأسفرت احتجاجات أمس الجمعة، عن اعتقال 268 شخصاً، وإصابة 26 متظاهر، وفقاً لتقرير رسمي.
يشار إلى أن الاحتجاجات في تشيلي اندلعت في 18 أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، بعد ارتفاع أسعار تذكرة المترو، ولكنها تحولت إلى غضب شعبي ضد الحكومة، والنظام الاقتصادي المتفاوت في البلاد.
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