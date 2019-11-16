شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. زعيمة المعارضة الإيرانية: الأرض تهتز تحت أقدام الملالي من بيروت لطهران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 16 نوفمبر 2019 الخليج 365 - متابعات قدمت زعيمة المعارضة الإيرانية بالخارج "مريم رجوي"، عزائها لأسر شهداء الشباب المنتفضين في مدن سيرجان وبهبهان وكرج وشيراز وخرمشهر ومريوان وباقي المدن الإيرانية، والذين سقطوا برصاص قوات الحرس.

وأكدت "رجوي"، في تغريدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، أن الأرض باتت تهتز تحت أقدام الملالي من بيروت إلي طهران وعموم إيران، قائلة: " تحية للشبان المنتفضين الذين سقطوا شهداء في سيرجان وبهبهان وكرج وشيراز وخرمشهر ومريوان ومدن أخرى برصاص قوات الحرس. وباتت الأرض في كل مكان تهتزّ وتتزعزع تحت أقدام الملالي من بيروت إلى بغداد والآن في طهران وشيراز والأهواز وعموم #إيران. لا مفر للنظام بهذه الجرائم من السقوط المحتوم".

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