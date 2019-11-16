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ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات الإيرانية إلى 12 قتيلاً

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (طهران)

ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران، اليوم (السبت) إلى 12 قتيلاً، بحسب ما نقلته قناة العربية.

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حيث شهدت العاصمة الإيرانية طهران اشتباكات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين فى منطقة أوتوستراد باسداران، وأخرى فى ميدان شوش، تم خلالها قطع الشوارع وحرق الإطارات.

من جهة أخرى قام محتجون بحرق صور المرشد الأعلى علي خامنئي فى مدينة إسلام شهر جنوب العاصمة الإيرانية طهران، وسط هتافات الموت لخامنئي.. بالإضافة إلى حرق مركز للأمن ومحطة للوقود، كان المجلس الاقتصادى الأعلى فى إيران قد عقد، فى وقت سابق اليوم، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات رفع أسعار الوقود التي أذت إلى الاحتجاجات الشعبية.

يذكر أن الشركة الوطنية الإيرانية للنفط قد أصدرت مساء الخميس الماضى بياناً أعلنت فيه عن ارتفاع سعر البنزين 3 أضعاف مقارنة بسعره السابق، وسط ردود أفعال سلبية واسعة داخل البلاد.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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