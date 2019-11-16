شكرا لقرائتكم مستشار روحاني يزعم: الإعلام يروّج للشائعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرّح حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس الإيراني، أن إيران ليست العراق أو لبنان، حتى يتم السماح للإعلام المأجور بتحديد مصيرها، على حد وصفه.

كما اتهم آشنا من وصفهم بالانتهازيين بارتكاب أخطاء استراتيجية.

وزعم المسؤول الإيراني، أن وسائل الإعلام "المعادية" تروج الشائعات بعد قرار رفع أسعار البنزين.

20 قتيلاً بيومين

تصريح آشنا جاء بعدما أكدت مصادر محلية، السبت، ارتفاع عدد قتلى احتجاجات إيران التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين إلى 20 شخصا.

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فيما علّق وزير الداخلية الإيراني، عبدالرضا رحماني فضلي، على الاحتجاجات قائلاً: "استمرار الوضع الحالي ليس في صالح أي أحد".

مسؤول إيراني: اضطررنا لإطلاق النار

من جهة أخرى، كان محمد محمود عبادي، المسؤول في وزارة الداخلية الإيرانية في مقاطعة سيرجان قد قال، الجمعة، إن الشرطة اضطرت إلى استخدام الأعيرة التحذيرية ضد المتظاهرين لأنهم هاجموا مستودعاً للنفط باستخدام فروع الأشجار.

وقال "هاجموا بإلقاء فروع الأشجار وكان معهم أسلحة بيضاء وكذلك أسلحة نارية، ودخلوا فناء مستودع النفط. كنت هناك بنفسي، ولم يكن لدينا خيار سوى إطلاق أعيرة تحذيرية. تمكنا من طردهم خارج المستودع مرتين، لكنهم أصروا على الوصول إلى الصهاريج. لقد تسببوا في خلق أزمة. مع ذلك، وفي ظل هذه الصراعات حدثت بعض الأشياء وأصيب عدد من الأشخاص".

يذكر أن المواطنين الإيرانيين كانوا خرجوا في مظاهرات ومسيرات ووقفات احتجاجية في معظم المحافظات الإيرانية، حيث تحولت إلى احتجاجات مناهضة للنظام بينما اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن التي انتشرت بكثافة لقمع التظاهرات واستخدمت العنف، بحسب النشطاء وكما تظهر المقاطع التي ينشرونها عبر مواقع التواصل.