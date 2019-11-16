اكد نقيب المستشفيات سليمان هارون ان المأزق الذي يواجه المستشفيات الخاصة اليوم هو نفسه يواجه المستشفيات الحكومية، والمشكلة هي بعدم المقدرة على استيراد مواد ومستلزمات طبية وهذا عائد لعدة عوامل تراكمت مع بضعها البعض.
واضاف في حديث تلفزيوني: "اولا نحن كمستشفيات لا نستطيع تسديد مستحقات المستوردين لأن الدولة لم تسدد مستحقاتنا، وبالتالي بات لدى المستوردين نقصا بالسيولة تضاف الى اجراءات المصارف الجديدة، وصعوبة تحويل الليرة الى دولار، وتوقيف التحويلات الى الخارج، وهذه كلها امور جعلت المستوردين غير قادرين على تجديد المخزون الذي بدا يُفقد.
وقال هارون: "كل ما نستعمله في العمليات، وكل هذه الامور مستلزمات لا ننتج منها في لبنان، ونستورد سنويا بحوالي 500 مليون دولار"، كاشفا ان المستشفيات امامها شهر و نصف فقط ولن يعد بإمكانها استقبال المرضى.
كانت هذه تفاصيل خبر هارون: قد لا نتمكن من استقبال المرضى بعد شهر ونصف الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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