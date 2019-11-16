هارون: قد لا نتمكن من استقبال المرضى بعد شهر ونصف الشهر

اكد نقيب المستشفيات ​سليمان هارون​ ان المأزق الذي يواجه ​المستشفيات الخاصة​ اليوم هو نفسه يواجه ​المستشفيات الحكومية​، والمشكلة هي بعدم المقدرة على استيراد مواد ومستلزمات طبية وهذا عائد لعدة عوامل تراكمت مع بضعها البعض.

واضاف في حديث تلفزيوني: "اولا نحن كمستشفيات لا نستطيع تسديد مستحقات المستوردين لأن الدولة لم تسدد مستحقاتنا، وبالتالي بات لدى المستوردين نقصا بالسيولة تضاف الى اجراءات ​المصارف​ ​الجديدة​، وصعوبة تحويل الليرة الى ​دولار​، وتوقيف التحويلات الى الخارج، وهذه كلها امور جعلت المستوردين غير قادرين على تجديد المخزون الذي بدا يُفقد.

وقال هارون: "كل ما نستعمله في العمليات، وكل هذه الامور مستلزمات لا ننتج منها في ​لبنان​، ونستورد سنويا بحوالي 500 مليون دولار"، كاشفا ان المستشفيات امامها شهر و نصف فقط ولن يعد بإمكانها استقبال المرضى.