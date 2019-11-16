جورج الحاج: سنجتمع الاثنين مع جمعية المصارف لاتخاذ القرار بشأن الاضراب

أوضح رئيس اتحاد موظفي المصارف ​جورج الحاج "إننا أعلنّا الإضراب بعد أسبوع لم يشهده ​القطاع المصرفي​ إلّا نادرًا من قبل، وذلك حفاظاً على أمن زملائنا والمودعين في داخل المصارف"، مشيراً إلى ان "المطلب الأول هو الأمن داخل المصارف بعد الإجراءات الأمنية التي أعلنت عنها ​القوى الأمنية​، والتي لم نتبلّغها بعد حتى الآن".

وفي حديث تلفزيوني، لفت الحاج إلى ان "المطلب الثاني هو اتخاذ التدابير والاجراءات التي من شانها أن تخفف من حالة القلق عند أكثرية المودعين"، مشيراً إلى "إننا بانتظار اجتماع مجلس إدارة ​جمعية المصارف​ غدا، لنجتمع بها يوم الاثنين وبعدها نعقد اجتماعا في المجلس التنفيذي للاتحاد للبحث في مصير العمل داخل المصارف".