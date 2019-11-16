أوضح رئيس اتحاد موظفي المصارف جورج الحاج "إننا أعلنّا الإضراب بعد أسبوع لم يشهده القطاع المصرفي إلّا نادرًا من قبل، وذلك حفاظاً على أمن زملائنا والمودعين في داخل المصارف"، مشيراً إلى ان "المطلب الأول هو الأمن داخل المصارف بعد الإجراءات الأمنية التي أعلنت عنها القوى الأمنية، والتي لم نتبلّغها بعد حتى الآن".
وفي حديث تلفزيوني، لفت الحاج إلى ان "المطلب الثاني هو اتخاذ التدابير والاجراءات التي من شانها أن تخفف من حالة القلق عند أكثرية المودعين"، مشيراً إلى "إننا بانتظار اجتماع مجلس إدارة جمعية المصارف غدا، لنجتمع بها يوم الاثنين وبعدها نعقد اجتماعا في المجلس التنفيذي للاتحاد للبحث في مصير العمل داخل المصارف".
كانت هذه تفاصيل خبر جورج الحاج: سنجتمع الاثنين مع جمعية المصارف لاتخاذ القرار بشأن الاضراب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.