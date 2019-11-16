بعاصيري: حل الازمة التي نمر بها بسيط إذ كان هناك حكومة منتجة ومتجانسة

أوضح النائب السابق لحاكم مصرف ​لبنان​ محمد بعاصيري أن "تصنيف ​المصارف​ من قبل بعد شركات التصنيف الائتمانية يأتي بعد تصنيف البلد ولا يمكن أن يكون تصنيف المصرف افضل من تصنيف البلد"، مؤكداً ان " آخر تصنيف لا انعكاس خطير له على المصارف لأن الملاء المصرفية هي بحدود الـ17 في المئة"، مشيراً إلى ان "التصنيف مهم ولا نقلل من شأنه ولكن لكن لا نعاكس له على الودائع لا من قريب ولا من بعيد".

وفي حديث تلفزيوني، لفت بعاصيري إلى "إنني شخصيا لا أعتقد ان هناك أي ضرورة لقانون أو تنظيم له علاقة بالـ"Capital Control" والمصارف لها حرية لان تحول اموال في الداخل او الخارج ويجب ان نعترف اننا في ازمة حقيقية في البلاد وهي ناتجة عن الوضع السياسي الذي نعرفه والحل يبقى سياسيا وهذا ما أشار إليه حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​"، معتبراً أن "حل الازمة التي نمر بها بسيط إذ كان هناك ​حكومة​ منتجة ومتجانسة".