غسان عطالله: اللامسؤول هو من يختفي أو يتنحى في وقت الأزمات

اعتبر وزير المهجرين في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​غسان عطالله​ في تصريح له عبر مواعق التواصل الاجتماعي أن "اللامسؤول هو من يختفي أو يتنحى في وقت الأزمات، أما المسؤول فيضاعف جهده وفعاليته من أجل إيجاد الحلول المناسبة للخروج من ​الأزمة​"، مشيراً إلى أن "الفرق واضح بين الذي يعتبر نفسه جزءاً أساسياً من الحل ويسعى له، والذي يتوارى عن السمع والأنظار ونترك للرأي العام أن يصنّف ويفرّق".

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