وصول "بوسطة الثورة" إلى ساحة رياض الصلح قادمة من مدينة صيدا

وصلت "​بوسطة الثورة​" إلى ​ساحة رياض الصلح​ قادمة من ​مدينة صيدا​. وكانت البوسطة قد انطلقت صباحا من منطقة عكار مرورا بطرابلس وكان لها عدة وقفات على الطرقات حيث استقبلها عدد من المتظاهرين حتى وصلت إلى مدينة صيدا حيث واجهة الكثير من الانتقادات الآراء الرافضة لها باعتبارات بوسطة ممولة من السفارة الاميركية في بيروت.

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