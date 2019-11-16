الجديد: انتهاء اجتماع باسيل- الصفدي بانسحاب الأخير كمرشح لرئاسة الحكومة

علمت قناة "الجديد" أنّ "اجتماع رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل والوزير السابق محمد الصفدي انتهى بانسحاب الأخير كمرشح لرئاسة الحكومة"، مشيرةً إلى ان "اسم محمد الفصدي بات خارج المرشحين وتحديدا بعد زيارة لباسيل بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري".
فيما أفادت قناة الـ"LBC" عن "انسحاب الصفدي كمرشح لرئاسة الحكومة بعد اصراره على حكومة اختصاصيين تلبية لمطالب الناس المحقة بالشارع واكد انه يدعم تسمية الحريري لترؤس الحكومة".
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