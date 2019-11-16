بومبيو تعليقا على احتجاجات إيران: الولايات المتحدة مع الشعب الإيراني

علق وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، على موجة الاحتجاجات الجديدة التي تعم إيران، معلناً عن أن "الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيراني".
وخرجت تظاهرات، منذ يوم أمس الجمعة، في العديد من المدن الإيرانية، غداة إعلان الحكومة المفاجئ عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، حاول في كنون الأول 2018، زيادة أسعار الوقود، لكن مجلس الشورى عرقل تبني القرار.
فيما لفت يوم أمس إلى ان "قرار الحكومة رفع أسعار البنزين يصب في مصلحة الشعب، وجاء من أجل مساعدة شرائح المجتمع الضعيفة المعرضة للضغط".
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