أفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي بان "الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وجه حكومة مصر بمواصلة اتخاذ إجراءات ضرورية لمكافحة الإرهاب وضمان الأمن وضبط الأسعار"، موضحاً أن "السيسي اجتمع مع كل من رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، ورئيس المخابرات العامة، عباس كامل، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، شريف سيف الدين".
وأوضح أن "الاجتماع تناول عددا من الموضوعات، في مقدمتها استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب"، مشيرا إلى أن "السيسي وجه بمواصلة الأجهزة المعنية بذل أقصى الجهد في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف والأمن الجنائي، وذلك بغرض صون مقدرات الشعب المصري وترسيخ الاستقرار الأمني والمجتمعي في جميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن الاستمرار في توفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم الاقتصادي".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة المصرية: السيسي أعطي حكومته توجيهات حول الأسعار والأوضاع الأمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.