طائرة استراتيجية أميركية مسيرة قامت بمهمة استطلاع قرب القاعدتين الروسيتين بسوريا

نقلت وكالة "إنترفاكس" عن مصادر غربيّة مختصّة بمراقبة حركة الطائرات، أنّ "طائرة استراتيجيّة أميركيّة مسيّرة من طراز "RQ-4B Global Hawk" أقلعت من قاعدة "سيغونيلا" في جزيرة ​صقلية​ الإيطالية، ونفّذت سلسلة من المهمّات بالقرب من القاعدة ​البحرية الروسية​ في ​ميناء طرطوس​ وقاعدة "حميميم" الجوية في ​ريف اللاذقية​، مُقتربةً منهما، من حين إلى آخر، على مسافة تتراوح بين 35 و45 كلم".

وذكرت المصادر نفسها أنّ "التحليقات جرت على ارتفاع يناهز 16 كلم فوق المياه الدولية بشرق البحر الأبيض المتوسط، وأنّ الطائرة لم تنتهك حدود ​سوريا​ البحرية"، لافتةً إلى أنّ "العمليّة استغرقت أكثر من 10 ساعات، وشمل مسارها أيضًا السواحل الإسرائيلية واللبنانية، حيث كان بإمكان الطائرة أن تراقب ضواحي العاصمة السورية دمشق".