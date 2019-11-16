أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​ "أنها لا تربط بين مسألة إعادة ​السفن​ الأوكرانية المحتجزة لدى ​روسيا​ بعد حادث ​مضيق كيرتش​ لكييف، وعقد قمة "​رباعية النورماندي​" المرتقبة لحل النزاع بشرق أوكرانيا".

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كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الروسية: لا صلة بين قمة "النورماندي" ومسألة إعادة السفن الأوكرانية المحتجزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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