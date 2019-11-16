روسيا اليوم: قافلة تابعة للتحالف الدولي دخلت القامشلي محملة بمواد لوجيستية

أفادت قناة "روسيا اليوم" بأنّ "قافلة من ​الشاحنات​ تابعة لقوات "التحالف الدولي" الّذي تقوده ​الولايات المتحدة الأميركية​، دخلت ​القامشلي​ في ​ريف الحسكة​ الشمالي الشرقي، مُحمّلة بمواد لوجيستية". ولفتت إلى أنّ "قافلة الشاحنات قدمت من ​إقليم كردستان​ ​العراق​"، موضحةً أنّ "أغلب الشاحنات تحمل كتلًا إسمنتيّة تُستخدم عادةً في القواعد العسكريّة"، مشيرةً إلى أنّ "شاحنات أُخرى تجرّ صهاريج".

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