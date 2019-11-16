"حماس": تجديد تفويض "الأونروا" دليل على عدالة القضية الفلسطينية

رحبت حركة "حماس" بـ"تصويت ​الأمم المتحدة​ بالأغلبية الساحقة على تجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "​الأونروا​"، معتبرةً أن "هذا التصويت الساحق لصالح ​التمديد​ تصويتا على عدالة ​القضية الفلسطينية​ بشكل عام، وقضية اللاجئين بشكل خاص".

وفي بيانل لها، لفت الحركة إلى أن "القرار صفعة قوية لكل الجهود الصهيونية - الأمريكية، على مدار أعوام لشطب ملف اللاجئين، من خلال المحاولات المستميتة لهدم وكالة الغوث وتشويه سمعتها، ويعكس عزلة دولة الاحتلال على المستوى الدولي رغم كل الدعم الذي تتلقاه من الإدارة الأمريكية الحالية"، مؤكدةً أن "هذا التصويت يجب أن ينعكس على الدعم المطلوب، سياسيا وماديا، من ​المجتمع الدولي​ للأونروا لتتمكن من الاستمرار في القيام بدورها في خدمة ​اللاجئين الفلسطينيين​ وحمايتهم في كل أماكن تواجدهم حسب التفويض الممنوح لها".