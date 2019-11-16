الشرطة البريطانية فتحت تحقيقا بشأن مخالفات انتخابية محتملة

أعلنت ​الشرطة البريطانية​ "أنّها تلقّت ادعاءين باحتيال انتخابي وسوء ممارسة على علاقة بالانتخابات العامة عام 2019"، مبيّنةً أنّه "يتمّ درس الادعاءين في الوقت الحالي"، مشيرةً إلى أنّ "فريق تحقيق خاص في الشرطة يكلّف عادةً تولّي قضايا مماثلة".

وكان مؤسس "حزب ​بريكست​" المناهض للمؤسسات الأوروبية ​نايجل فاراج​، قد اتّهم "​حزب المحافظين​" الّذي يتزّعمه رئيس الوزراء ​بوريس جونسون​ بممارسة "فساد من أسوأ المستويات"، عبر عرض وظائف وألقاب على مرشحي حزبه لدفعهم إلى الانسحاب من انتخابات 12 كانون الأول.

ولفت فاراج إلى أنّ "مسؤولين في رئاسة الوزراء البريطانية، بينهم مستشار جونسون الرئيسي إدوارد ليستر، دعوا أكثر من ثمانية مرشحين من "حزب بريكست" ليناقشوا معهم حوافز تثنيهم عن الترشح".