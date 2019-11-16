وزارة الري المصرية: ستئناف المناقشات الفنية حول سد النهضة في كانون الاول

أعلنت وزارة الري المصرية عن "استئناف المناقشات الفنية حول المسائل الخلافية ل​سد النهضة​ الإثيوبي، باجتماع ثانٍ يعقد في مصر يومي 2 و3 كانون الاول المقبل"، موضحةً ان "الوفود المشاركة في أعمال الاجتماع الأول ب​أديس أبابا​، من الاجتماعات الأربعة المقرر عقدها على مستوى وزراء الموارد المائية في مصر و​السودان​ و​إثيوبيا​، بمشاركة ممثلي ​الولايات المتحدة​ و​البنك الدولي​ كمراقبين تبادلت المناقشات الفنية بخصوص رؤية كل دوله فيما يخص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة".

ولفتت إلى ان "العناصر الفنية الحاكمة ناشقت عملية ملء وتشغيل السد والتعامل مع ​حالات​ الجفاف والجفاف الممتد وحالة إعادة الملء بالإضافة إلى الآلية التنسيقية بين الدول الثلاث وتم عرض وجهة نظر كل دوله في هذه العناصر"، مشيرةً إلى أن "الاجتماعات اختتمت بالاتفاق على استمرار المشاورات والمناقشات الفنية حول كافة المسائل الخلافية خلال الاجتماع الثانى والمقرر عقده في ​القاهرة​ في 2 و3 كانون الاول المقبل طبقا لما تم الاتفاق عليه في اجتماعات ​واشنطن​".