شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس: تنظيم الحمدين وتركيا دعما الميلشيات الليبية بالسلاح لنشر الفوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر موقع قطريليكس المتخصص فى فضائح تنظيم الحمدين أن تنظيم الحمدين وحليفته تركيا ارتكبا جرائم وحشية ضد الشعب الليبي، من تهريب للأسلحة ودعم الإرهاب لنشر مزيد من الفوضى في المنطقة العربية والاستمرار في استغلال نفطها.

وأعلن قطريليكس أن جمعية حقوقيات ذات الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة،تقدمت بشكوى رسمية ضد قطر وتركيا، إلى المفوضية السامية، دعت فيها لضرورة اتخاذ تدابير ملموسة لضمان ‏مساءلتهما عن جرائمهما ضد الليبيين، ووضع حد لإفلاتهما ‏من العقاب ، مطالبة المفوض السامي ‏المعنى بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مسئولين أمميين وعشرات الدول ، بإجراء تحقيق دولي عاجل في جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان ‏التي ارتكبتها حكومة الوفاق وحلفاؤها في قطر وتركيا داخل ليبيا.

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وتابعت جمعية حقوقيات: يجب علينا التحرك لإدانة التدخل التركى والقطرى ومخالفتهما للقرارات ‏الأممية ذات الصلة بحظر توريد الأسلحة للميليشيات داخل ليبيا، لما فى ‏ذلك من تهديد للأمن والسلم الدوليين، والتحقيق فى ارتكاب أفراد حكومة ‏الوفاق لجرائم حرب لتواطؤهم مع تلك التدخلات وتسهيلهم دخول شحنات ‏السلاح التركى والقطرى للميليشيات المسلحة لقتل أفراد الشعب الليبي.