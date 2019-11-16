3.4 مليون جنيه حصيلة بيع سيارات جمارك القاهرة في مزاد علني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):
بلغ إجمالي حصيلة البيع النهائي لسيارات جمارك القاهرة في المزاد العلني، 3 ملايين و462 ألفًا و800 جنيه.
وقال مصدر مسئول في مصلحة الجمارك، في تصريح اليوم السبت، إن جلسة المزاد العلني أقيمت بصالة النادي المصري القاهري بعين الصيرة لبيع 51 لوط سيارات ورأس جرار بالمقطورة ولوط مواتير سيارات عبارة عن فارغة والمخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي.
وأضاف المصدر، أنه خلال جلسة المزاد تم بيع 27 لوط بيعًا نهائيًا، ولم يباع 25 لوط لعدم الوصول لقيمة البيع المحددة.
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