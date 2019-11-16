عاطل يصيب طفلا بخرطوش في حفل عرس بالجيزة: "تحية المعازيم واجب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقت قوات الأمن بالجيزة، القبض على عاطل؛ لاتهامه بالتسبب في إصابة طفل بطلقة طائشة في أثناء حفل زفاف بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

تلقى اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بسماع دوي طلقات خلال حفل عرس بقرية سقارة ووجود مصاب.

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تحريات الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، توصلت إلى أن عاطلا يدعى "ر.ف." 19 سنة، مقيم في سقارة، وراء ارتكاب الواقعة في أثناء إطلاقه طلقات خرطوش بشكل عشوائي ابتهاجا بالعرس، أصابت إحداها الطفل، وجرى نقله إلى مستشفى قصر العيني للعلاج.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيب محمد جمال معاون مباحث البدرشين، من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وأقر بارتكاب الواقعة معللا السبب: "تحية المعازيم واجب يا بيه".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.