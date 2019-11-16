5 قتلى من عائلة أمريكية بينهم 3 أطفال في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:
أعلنت شرطة مدينة سان دييجو، بولاية كاليفورنيا، مقتل 5 أفراد من عائلة واحدة، بينهم 3 أطفال، وإصابة طفل آخر بحالة حرجة، في إطلاق نار، بمنطقة "باراديس هيل".
وبحسب شبكة "فوكس 5"، فإن من بين القتلى صبي يبلغ من العمر 9 سنوات وصبي عمره 5 سنوات، وصبي يبلغ من العمر 3 سنوات.
ووفقًا للملازم مات دوبس من الحزب الديمقراطي، مات رجل يبلغ من العمر 31 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 29 عامًا.
وقالت الشرطة إن الوالدين توفيا مع طفل آخر في مكان الحادث، بينما توفي الرابع والخامس في المستشفى.
وأضافت الشرطة أن صبيًا يبلغ من العمر 11 عامًا أصيب أيضًا بالرصاص وأنه يخضع لعملية جراحية.
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