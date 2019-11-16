صورة.. خط يد الرئيس التونسي يشعل السوشيال ميديا

انبهر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر، بطريقة كتابة، وتنسيق الخطاب، وخط يد الرئيس التونسي، قيس سعيد.

وأرسل قيس سعيد، أمس الجمعة، رسالة مكتوبة بخط اليد إلى الحبيب الجملي، الشخصية المعينة، رسميًا بتشكيل الحكومة المقبلة، لكن مضمون رسالة التكليف لم يستحوذ على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بقدر ما جلب انتباههم شكلها وجمالية الخط الذي كتبت به.

ورأى رواد مواقع التواصل، أن الخط يدل على قاعدة ثقافية وفنية وعلمية واجتماعية كبيرة لدى سعيد. على قاعدة ثقافية وفنية وعلمية واجتماعية كبيرة لدى سعيد.

ووصف آخرون رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، بالخطاط المحترف.

وكان رأي رواد آخرون، أن الخط لا يعود للرئيس من الأساس، وإنما إلى خطاط مؤسسة الرئاسة، وأن رئيس الجمهورية التونسية اكتفى فقط بإضافة توقيعه.

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