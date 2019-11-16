انفجار في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة العراقية

شهدت منطقة بغداد الجديدة شرقي العراق انفجار جسم غريب ،حسبما أوردت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية. ونقلت القناة عن مصدر أمني عراقي - لم تسمه - القول إن القوات الأمنية توجهت إلى مكان الانفجار للتحقيق فيه.

وكان المرصد العراقي لحقوق الإنسان أفاد - في وقت سابق - بارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارة بالقرب من ساحة التحرير إلى 4 قتلى و20 مصابًا.

وكانت مصادر أمنية عراقية قد أعلنت أمس أن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت في ساحة الطيران في بغداد؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. الأمنية توجهت إلى مكان الانفجار للتحقيق فيه.وكان المرصد العراقي لحقوق الإنسان أفاد - في وقت سابق - بارتفاع عدد ضحايا انفجار سيارة بالقرب من ساحة التحرير إلى 4 قتلى و20 مصابًا.وكانت مصادر أمنية عراقية قد أعلنت أمس أن عبوة ناسفة بدائية الصنع انفجرت في ساحة الطيران في بغداد؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

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