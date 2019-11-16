ارتفاع شعبية الحكومة النمساوية المقترحة من حزبي الشعب والخضر

ارتفعت شعبية الحكومة الجديدة المقترحة والمتوقعة بين حزبي الشعب والخضر، حسبما كشفت استطلاع للرأي في فيينا اليوم السبت. وذكر الاستطلاع الذي أجرته مجلة "بروفايل" الإخبارية وأعلن اليوم السبت أن نسبة 63% من عينة الاستطلاع تقيّم التحالف بين حزبي الشعب والخضر بشكل إيجابي.

وأضاف الاستطلاع أن سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب لازال هو الشخص المفضل لرئاسة الحكومة المقبلة بنسبة ٣٧ في المائة يليه فيرنر كوجلر رئيس حزب الخضر.

وذكر الاستطلاع أن نسبة ٦ % فقط من عينة الاستطلاع- و التى شملت ٨١٧ شخصا من شرائح عمرية ومهنية مختلفة - أكدت أنها لا تثق في تحالف حزبي الشعب والخضر.

واستبعد غالبية المشاركين في الاستطلاع فكرة اللجوء إلى حكومة أقلية من حزب واحد.

بين حزبي الشعب والخضر بشكل إيجابي.وأضاف الاستطلاع أن سباستيان كورتس رئيس حزب الشعب لازال هو الشخص المفضل لرئاسة الحكومة المقبلة بنسبة ٣٧ في المائة يليه فيرنر كوجلر رئيس حزب الخضر.وذكر الاستطلاع أن نسبة ٦ % فقط من عينة الاستطلاع- و التى شملت ٨١٧ شخصا من شرائح عمرية ومهنية مختلفة - أكدت أنها لا تثق في تحالف حزبي الشعب والخضر.واستبعد غالبية المشاركين في الاستطلاع فكرة اللجوء إلى حكومة أقلية من حزب واحد.

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