الشرطة الإيرانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في زنجان

أكدت المعارضة الإيرانية أن الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في زنجان شمال غربي العاصمة طهران.

ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية.

وارتفع عدد قتلى احتجاجات إيران التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين، إلى 11

شخصًا بعد مقتل متظاهر في سيرجان البارحة.

احتشد العديد من الأشخاص في شوارع إيران للاحتجاج على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين، حيث اشتعلت الأجواء وتتعالى أصوات

المتظاهرين المناهضين للحكومة والذين يرددون علنيا شعارات ضد قيادة البلاد.

وخرج مئات المحتجين، اليوم السبت، إلى شوارع العاصمة طهران للإعراب عن رفضهم للإجراءات الاقتصادية التي تتخذها السلطات، فيما تحولت بعض التجمعات إلى مظاهرات ضد النظام السياسي في إيران وقياداتها، بينها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي.