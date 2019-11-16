أكدت المعارضة الإيرانية أن الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في زنجان شمال غربي العاصمة طهران.
ذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) الإخبارية.
وارتفع عدد قتلى احتجاجات إيران التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين، إلى 11
احتشد العديد من الأشخاص في شوارع إيران للاحتجاج على قرار الحكومة الإيرانية رفع أسعار البنزين، حيث اشتعلت الأجواء وتتعالى أصواتالمتظاهرين المناهضين للحكومة والذين يرددون علنيا شعارات ضد قيادة البلاد.
وخرج مئات المحتجين، اليوم السبت، إلى شوارع العاصمة طهران للإعراب عن رفضهم للإجراءات الاقتصادية التي تتخذها السلطات، فيما تحولت بعض التجمعات إلى مظاهرات ضد النظام السياسي في إيران وقياداتها، بينها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي.
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الإيرانية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في زنجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.