مباحثات روسية إسبانية بشأن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو

أجرى نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو مباحثات مع وزير الخارجية الإسباني فرناندو فالنزويلا، تفاعل روسيا وإسبانيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، إضافة إلى علاقات روسيا مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقالت وزارة الخارجية الروسية - في بيان ،اليوم السبت، أوردته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية - إنه "جرى تبادل جوهري وشامل لوجهات النظر

حول موضوع التعاون بين روسيا وإسبانيا في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، ومسائل العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، والاستقرار الاستراتيجي ومراقبة التسلح، وآفاق حل الأزمات في ليبيا وسوريا، والوضع في أوكرانيا، وكذلك حول الموضوعات الدولية ذات الاهتمام المشترك".



وأضاف البيان أن الجانبين عبرا - خلال اجتماعهما أمس بالعاصمة الإسبانية مدريد - عن ارتياحهما تجاه حفاظهما على موقفهما الداعم لمواصلة الشراكات، كما يتضح من الحوار السياسي المكثف والعلاقات الاقتصادية وتنفيذ المشاريع في المجال الثقافي والإنساني.



وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن الدبلوماسيين أشارا إلى ضرورة العمل على زيادة مستوى العلاقات التجارية، خلال اللقاء الذي عقد في إطار خطة التشاور السياسي التي وقعها في نوفمبر 2018 وزيرا خارجية روسيا وإسبانيا سيرجي لافروف وجوسيب بوريل.