تدمير خندق لـ(داعش) بكركوك شمالي العراق

دمرت الشرطة الاتحادية العراقية خندقًا لتنظيم (داعش) الإرهابي يضم عبوات ناسفة وقنابل هاون في كركوك شمالي العراق. وذكرت الشرطة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية الليلة - أنه في عملية أمنية لمطاردة بقايا فلول (داعش) الإرهابي تمكنت قطعات الفرقة الثالثة المتمثلة باللواء الثاني عشر بالشرطة الاتحادية من العثور على خندق يحتوي على 14 عبوة ناسفة، و6 قنابل، ونصف كيس من مادة نترات الأمونيا تستخدم في تصنيع مواد تفجير، مؤكدة تدمير الخندق وإتلاف المواد من قبل مهندسي الفرقة.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت - في وقت سابق - عن مقتل قياديين اثنين من التنظيم الإرهابي في المحافظة ذاتها. أمنية لمطاردة بقايا فلول (داعش) الإرهابي تمكنت قطعات الفرقة الثالثة المتمثلة باللواء الثاني عشر بالشرطة الاتحادية من العثور على خندق يحتوي على 14 عبوة ناسفة، و6 قنابل، ونصف كيس من مادة نترات الأمونيا تستخدم في تصنيع مواد تفجير، مؤكدة تدمير الخندق وإتلاف المواد من قبل مهندسي الفرقة.وكانت وزارة الداخلية أعلنت - في وقت سابق - عن مقتل قياديين اثنين من التنظيم الإرهابي في المحافظة ذاتها.

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