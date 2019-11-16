حرق مصرف فى «بهبهان».. ومظاهرات تطالب بإسقاط المرشد

تصاعدت الاحتجاجات الإيرانية ضد رفع أسعار الوقود فى يومها الثانى أمس، على نحو لافت، إذ بلغت حد إحراق فرع للمصرف الوطنى، بالتزامن مع مطالب بإسقاط نظام المرشد ورفض تدخل طهران فى شؤون الدول العربية.

ففى مدينة بهبهان، جنوب غربى إيران، أضرم محتجون النار فى «المصرف الوطني»، بينما طالب المتظاهرون فى مدينة «كرج»، وسط البلاد، بإسقاط نظام المرشد على خامنئى.

وردد متظاهرون فى عدة مدن إيرانية هتافات رافضة لتدخل بلدهم فى شؤون الدول العربية، وطالبوا بتحسين أحوالهم المعيشية، بحسب مصادر فى المعارضة الإيرانية.

وقالت تلك المصادر إن السلطات الإيرانية قطعت خدمة الإنترنت عن مناطق الأهواز جنوب غربى إيران، بعد الاحتجاجات ضد النظام الإيرانى.

وأغلق محتجون فى طهران بعض شوارع العاصمة، احتجاجاً على رفع أسعار الوقود بنحو 3

أضعاف ما كانت عليه.

وقالت مصادر فى المعارضة الإيرانية إن قوات الأمن لجأت إلى القوة أثناء تفريق متظاهرين فى بوشهر جنوبى البلاد، بينما استنكر متظاهرون فى طهران إنفاق عائدات البلاد على قوات الباسيج.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية أن العاصمة طهران وعدة مدن أخرى شهدت مظاهرات حاشدة فى اليوم الثانى من الاحتجاجات.

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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» إن مدينة سيرجان، وسط إيران، شهدت مظاهرات «كبيرة»، مشيرة إلى أن أشخاصاً هاجموا «مستودعاً للوقود فى المدينة وحاولوا إحراقه.

ويأتى هذا بعد أقل من 24 ساعة من مظاهرات حاشدة فى طهران وشيراز وأصفهان وتبريز، احتجاجاً على رفع السلطات الإيرانية أسعار

الوقود، ورداً على تصريحات الرئيس، حسن روحانى، الذى دافع عن القرار.

وأفاد ناشطون مساء أمس الأول بسقوط قتيل خلال مواجهات اندلعت مع قوات الأمن الإيرانى فى مدينة سيرجان، التى بادرت بإطلاق النار بشكل عشوائى على المحتجين، فيما شنت السلطات حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات.

كما قام محتجون فى الأهواز بقطع طريق «القنيطرة وتستر»، احتجاجاً على تقنين توزيع البنزين ورفع أسعار الوقود، ورداً على سياسات النظام التعسفية.

وكانت إيران بدأت أمس الأول تقنين توزيع البنزين وزيادة أسعاره بواقع 50% على الأقل، ما أدى إلى احتجاجات متفرقة ومخاوف من ارتفاع التضخم، على الرغم من الوعود الرسمية بأن الإيرادات ستستغل فى مساعدة الأسر المحتاجة.

وقال التلفزيون الإيرانى الرسمى إن سعر لتر البنزين العادى سيزيد من عشرة آلاف ريال إلى 15 ألف ريال، أى ما يعادل 12.7 سنت أمريكى، وأن الحصة الشهرية للسيارة الخاصة تحددت عند 60 لتراً فى الشهر، بينما سيبلغ سعر أى مشتريات إضافية 30 ألف ريال للتر.