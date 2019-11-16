ترمب يعفو عن 3 عسكريين متهمين بجرائم حرب

كما أصدر ترمب عفوا -أيضا- عن عضو سابق في القوة الخاصة الأميركية «القبعات الخضر»، متهم بقتل أحد عناصر طالبان في 2010، مع سبق الإصرار، للاشتباه بأنه كان يصنع قنابل، وألغى -أيضا- قرار تجريد إدوارد جالاجر من رتبته، وهو متهم بطعن شاب اعتقل لانتمائه إلى تنظيم داعش حتى الموت، وإعدام مدنيين آخرين، وكان الأدميرال الأميركي المتقاعد جيمس ستافريديس، اعترض بشدة على نية ترمب إصدار العفو عندما طرحت، وأكد «توليت قيادة كثير من الجنود الذين يمكن أن يعفو عنهم الرئيس الأميركي»، وتابع «العفو عنهم سيضعف الجيش الأميركي».
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