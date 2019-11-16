19 قتيلا بتفجير سيارة مفخخة شمال سورية

معقل داعش
وكانت المدينة الواقعة على بعد ثلاثين كيلومتراً شمال شرق مدينة حلب، تعدّ معقل تنظيم داعش في محافظة حلب، قبل أن تشنّ تركيا مع فصائل سورية موالية لها هجوماً واسعاً في المنطقة تمكنت خلاله من السيطرة على مدن عدة أبرزها الباب في فبراير 2017، ولكن لم تتبن أي جهة تنفيذ التفجير، إلا أن وزارة الدفاع التركية اتهمت في تغريدة على تويتر المقاتلين الأكراد «الإرهابيين بمواصلة استهداف المدنيين الأبرياء، باستخدام الأساليب ذاتها التي يتبعها داعش» في إشارة إلى التنظيم المتطرف.
حماية الشعب
وشنّت تركيا هجوماً واسعاً ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية الشهر الماضي في شمال شرق سورية، تمكنت بموجبه من السيطرة على شريط حدودي بطول 120 كيلومتراً قرب حدودها، فيما لا تزال تخوض مواجهات مستمرة ضدهم رغم إعلانها تعليق هجومها إثر اتفاقين أبرمتهما مع واشنطن وموسكو.
فوضى أمنية
وتشهد المدينة بين الحين والآخر فوضى أمنية وعمليات اغتيال لقياديين في صفوف الفصائل الموالية لأنقرة، وفق المرصد، كما تشكل مسرحاً لتفجيرات بسيارات ودراجات مفخخة تبنى تنظيم داعش تنفيذ عدد منها، ورغم القضاء قبل أشهر على «الخلافة» التي أعلنها التنظيم المتطرف، إلا أنه لا يزال قادراً على التحرّك من خلال خلايا نائمة وعبر هجمات يشنها انطلاقاً من انتشاره في البادية السورية المترامية الأطراف.
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