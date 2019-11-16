مقتل مسؤول حوثي والشرعية تعود إلى عدن

ليست عفوية
بدورها، رجحت المصادر أن هذه الحادثة لا يمكن أن تكون عفوية، حيث سبق أن حدث في محافظة عمران عمليات تصفية بينية في صفوف الحوثيين يستخدمون خلالها الأقرباء في تنفيذ مثل هذه العمليات. يذكر أن، عصام ناصر الطبيب، هو مسؤول التحقيقات التابع للأمن الوقائي الحوثي في محافظة عمران، وكان أبرز الآمرين بتعذيب المختطفين - بعضهم حتى الموت - وإخفاؤهم ونقلهم إلى سجون سرية لكي يبتز أهاليهم بدفع مبالغ مالية باهظة، من أجل الوصول إلى معلومات عن ذويهم المخفيين.
عودة الحكومة
على صعيد آخر، كشفت مصادر أن رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك وفريقه من المرجح أن يكون قد عاد إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة مهام أعمالهم، وتطبيع الأوضاع وفقا لما نص عليه «اتفاق الرياض» الموقع في الخامس من الشهر الجاري، وهذه هي المرة الأولى التي تصل فيها الحكومة اليمنية إلى مدينة عدن، منذ أحداث أغسطس الماضي، والتي سيطر على إثرها الانفصاليون على مختلف المؤسسات في المدينة، وقالت المصادر إن رئيس الحكومة اليمني معين عبدالملك سيعود إلى عدن، قادماً من المملكة برفقة «وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووزير الأشغال ووزير الاتصالات، بعد أن تم التشاور مع طرفي اتفاق الرياض».
مصرع حوثيين
على الصعيد الميداني، قتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني في محافظة تعز، جنوبي غرب البلاد، وذلك بعد أن حاولت مجاميع من عناصر الميليشيا الحوثية، التسلل باتجاه مواقع، في جبهات «الأربعين»، و»كلابة»، و»الصرمين» شمالي المدينة وشرقها، فيما أحبطت قوات الجيش محاولة الميليشيا الحوثية، وأجبرتها على التراجع والفرار، في جانب آخر، واصلت ميليشيات الحوثي الانقلابية خروقاتها للهدنة الأممية باستهداف مواقع للقوات المشتركة والمساجد ومنازل المواطنين في الأحياء السكنية بمديريتي حيس والتحيتا جنوب محافظة الحديدة، غرب اليمن، في التفاصيل، أكدت القوات المشتركة في بيان لها أن الميليشيا استهدفت مواقعها شمال مديرية حيس، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة بشكل مكثف.
أحدث التطورات الأمنية في اليمن
مقتل مسؤول التحقيقات في جهاز الأمن الوقائي الحوثي
مصرع عدد من عناصر ميليشيا الحوثي في مواجهات في تعز
إحباط تسلل حوثي باتجاه جبهات الأربعين، وكلابة، والصرمين
الحوثي يخرق الهدنة باستهداف المساجد والمنازل في الحديدة
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