ملك الأردن يزور الغمر

زار عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، يرافقه ولي عهده الأمير حسين، منطقة الغمر جنوب غرب المملكة، بعد نحو أسبوع على انتهاء حق إسرائيل بالتصرف بها بموجب ملحق خاص في اتفاق السلام، وتقع الغمر في وادي عربة جنوب البحر الميت ضمن محافظة العقبة، وانتهى الأحد الماضي العمل بملحق خاص بمنطقة الغمر وآخر خاص بمنطقة الباقورة «شمال» ضمن اتفاق السلام الموقع بين إسرائيل والأردن عام 1994.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن «الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الأمير الحسين، ولي العهد، زار اليوم السبت، منطقة الغمر في وادي عربة»، وذلك بعد أن زار الاثنين منطقة الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد، وبحسب الوكالة استمع الملك إلى «إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الجنوبية عن الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية للمنطقة».