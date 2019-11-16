ملك الأردن يزور الغمر

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن «الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الأمير الحسين، ولي العهد، زار اليوم السبت، منطقة الغمر في وادي عربة»، وذلك بعد أن زار الاثنين منطقة الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد، وبحسب الوكالة استمع الملك إلى «إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الجنوبية عن الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية للمنطقة».
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