المصارف اللبنانية تدرس إنهاء الإضراب

على صعيد آخر، أكد اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان أن الاتحاد سيجتمع اليوم أو غداً لاتخاذ قرار بشأن إنهاء إضراب بعد تسلمه خطة لتأمين البنوك عن طريق تكثيف وجود الشرطة، وقال رئيس الاتحاد جورج الحاج، إن «البنوك قد تعيد فتح أبوابها غداً في أقرب تقدير إذا رأى الاتحاد أن الخطة مرضية»، معبرا عن دعمه للخطة، لكنه قال إنه لم يصدر قرارا نهائيا حتى الآن، وتقترح الخطة الأمنية أن يقوم ضباط شرطة بحراسة فروع معينة للبنوك وتوفير خط ساخن يمكن للبنوك الاتصال به لطلب مساعدة أمنية فورية عند الحاجة، ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية، واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين، ويؤكدون استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.
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