خرق التهدئة في قطاع غزة بين المقاومة والاحتلال

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات مروحية إسرائيلية أطلقت 8 صواريخ على الأقل، صوب موقع يتبع للمقاومة الفلسطينية في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وأغارت مجددا على نفس الموقع، بعد عدة دقائق دون الإبلاغ عن وقوع إصابات، كما قصفت موقعا لكتائب القسام وثالثا يتبع للشرطة البحرية, وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت أمس الأول أن حصيلة شهداء غزة في العدوان الإسرائيلي الذي بدأ فجر الثلاثاء الماضي، بلغت حتى صباح الخميس 34 شهيدا بينهم 8 أطفال و3 سيدات، فيما بلغت حصيلة المصابين 111 جريحا, بدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي عن متابعته للتحقيق في قتل الجيش الإسرائيلي عائلة فلسطينية في قطاع غزة مساء الأربعاء الماضي, وذكر مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس: «تمت إحاطتنا علما بالتحقيق العسكري الإسرائيلي في الحادث، الذي قتل فيه 8 أفراد من نفس العائلة الفلسطينية يوم 13 نوفمبر الجاري».
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