حزب الخضر الألماني يطالب بمعاقبة تركيا جراء عدوانها على سوريا

طالب حزب الخضر الألماني، اليوم السبت، بفرض عقوبات على تركيا بسبب عدوانها على شمال شرق سوريا.

كما طالب الحزب بإنهاء اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع أنقرة بشأن اللاجئين.

وصدر القرار بعد موافقة أغلبية مندوبي الحزب على طلب تضمن هذه المطالب في المؤتمر العام للحزب اليوم السبت في بيليفيلد.

ونص القرار، تحديدا، على الإجراءات العقابية الآتية ضد تركيا: فرض عقوبات مالية ضد الرئيس رجب طيب أردوغان وأعضاء الحكومة التركية وقادة الجيش، إنهاء اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا الخاصة برعاية ملايين اللاجئين السوريين في تركيا، ووقف ما يسمى "ضمانات هيرميس" لتأمين الصادرات الألمانية إلى تركيا.

اقرأ أيضا... الاتحاد الأوروبي يقترب من معاقبة تركيا بسبب التنقيب في مياه قبرص

كانت تركيا بدأت يوم التاسع من أكتوبر الماضي هجوماً على قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق سوريا.

وشكلت هذه القوات حليفاً قوياً للتحالف الدولي في القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي.

وتقول الحكومة الألمانية إن العدوان التركي كان انتهاكاً لحقوق الإنسان.

وأعاد حزب الخضر، اليوم السبت، انتخاب أنالينا بيربوك وروبرت هابيك على رأسه خلال المؤتمر.

وأبدى الحزب عزمه على العمل ليكون لاعباً سياسياً في الحكم.