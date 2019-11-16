كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيه بري: لم تتوصل الأطراف إلى صيغة نهائية لتشكيل حكومة لبنانية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن الأمور في لبنان تزيد تعقيداً، ما يشير إلى أن الأطراف لم تتوصل بعد إلى صيغة نهائية لاتفاق مطلوب لتشكيل حكومة جديدة.

وبدا من تصريحات مصادر سياسية وتقارير إعلامية، الخميس الماضي، أن لبنان يتجه إلى توافق على رئيس جديد للوزراء بعد أن وافق رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري وحزب الله وحليفته حركة أمل، على تأييد رئاسة وزير المالية السابق محمد الصفدي للحكومة.

لكن القوى السياسية لم تصادق رسمياً على الصفدي كما لم يتحدد تاريخ للمشاورات الرسمية اللازمة لتكليف رئيس جديد للحكومة.

وقال بري : "الأمور تزيد تعقيداً ولا بد من حل سريع يخرج لبنان من هذه الازمة"، وفقاً للجمهورية.

والصفدي رجل أعمال بارز وعضو سابق في مجلس النواب من مدينة طرابلس التي تسكنها أغلبية سنية. وكان وزيراً للمالية بين 2011 و 2014 في حكومة نجيب ميقاتي، وشغل قبله منصب وزير الاقتصاد والتجارة.