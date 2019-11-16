كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ ذي قار بالعراق يعلن تعطيل الدوام الرسمي غدا الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن محافظ ذي قار العراقية، عادل الدخيلي، مساء السبت، تعطيل الدوام الرسمي غدا الأحد، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".
ودخلت تعزيزات عسكرية إلى قضاء الغراف في محافظة ذي قار جنوبي العراق، مساء اليوم، لمنع المتظاهرين من حرق بيوت مسؤولين.
ويطالب المحتجون في العراق بحل الحكومة الحالية والبرلمان، والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وأبعاد الاحزاب التي حكمت منذ سقوط نظام صدام حسين في خوض تلك الانتخابات.
ويواصل المحتجون العراقيون لليوم الـ46 مظاهراتهم، ويتوالى معه سقوط ضحايا برصاص قوات الأمن، رغم تأكيد الداخلية وعدد من المسؤولين مراراً بعدم استخدام القوة ضد المحتجين، الأمر الذي دعا المرجع الشيعي بالعراق علي السيستاني لمهاجمة الحكومة.
ويحتشد المتظاهرون منذ أسابيع في ساحة التحرير المركزية ببغداد، مطالبين بـ"إسقاط النظام" وتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، التي يعتبرونها تعيث فساداً في البلاد منذ 16 عاماً.
واغتال مسلحون مجهولون الناشط العراقي الداعم للمظاهرات عدنان رستم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، السبت، في منطقة الحرية بالعاصمة بغداد.
ونعى نجل رستم والده كاتبا على صفحته بـ"فيسبوك" مساء الجمعة: "والدي أمسى شهيدا من أجل الوطن الذي كان يحلم برؤيته سالما منعما".
وأضاف: "قتلوا أبي وتركوا المجرمين.. قتلوا أبي البسيط وصافحوا المجرمين والدواعش.. ستبقى روح أبي تلاحقكم يا جبناء يا أذلاء يا غادرين".