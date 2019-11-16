كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ ذي قار بالعراق يعلن تعطيل الدوام الرسمي غدا الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محافظ ذي قار العراقية، عادل الدخيلي، مساء السبت، تعطيل الدوام الرسمي غدا الأحد، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

ودخلت تعزيزات عسكرية إلى قضاء الغراف في محافظة ذي قار جنوبي العراق، مساء اليوم، لمنع المتظاهرين من حرق بيوت مسؤولين.