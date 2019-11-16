كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإفريقي: علي هؤلاء المساعدة في التصدي "للإيبولا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا الاتحاد الأفريقي، اليوم السبت، الشركاء الأفارقة والدوليين إلى بذل جهود متضافرة في مكافحة وباء فيروس إيبولا؛ حيث ارتفع عدد الوفيات الناجمة عن تفشي فيروس "إيبولا" المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 2,193.

وأعلنت مراكز إفريقيا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وهي وكالة متخصصة تابعة لمفوضية الاتحاد الأفريقي، في تقريرها الدوري الأخير عن حالة تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أن العدد الإجمالي للأشخاص، الذين ماتوا بسبب الأمراض المعدية ارتفع إلى العدد اعتبارا من 10 نوفمبر.

كما سجل العدد المذكور أيضًا 43 إصابة بشرية جديدة من 2150 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها اعتبارًا من 13 أكتوبر، وفقًا لآخر تقرير صادر عن مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا.

وكشف مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا أيضًا، أنه تم الإبلاغ عن ما مجموعه 3,287 حالة إصابة بفيروس إيبولا اعتبارًا من 10 نوفمبر، حيث سجلت 67 حالة إصابة جديدة بفيروس إيبولا من 3220 حالة تم الإبلاغ عنها اعتبارًا من 13 أكتوبر.

وقد لوحظ أن عدد الأشخاص، الذين تعافوا من الفيروس المميت ارتفع من 1033 شخص حتى 13 أكتوبر إلى 1067 شخصًا في أوائل هذا الأسبوع، حيث ظل معدل الوفيات الإجمالي بالإيبولا ثابتًا عند 67٪.

كما دعت الكتلة الإفريقية، وسط الحاجة الملحة للسيطرة على انتشار فيروس الإيبولا من القارة، من 55 عضوًا اليوم السبت، الشركاء الأفارقة والدوليين إلى بذل جهود متضافرة ضد الفيروس القاتل.

وفي حديثها إلى وكالة شينخوا، كشفت مفوضة الشؤون الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي، أميرة الفاضل، أن الاتحاد الإفريقي سيعقد حدثًا يطلق عليه "منتدى حول الإيبولا"، يوم 2 ديسمبر لالتماس موارد لتنفيذ خطة عمل لمكافحة الوباء في القارة الأفريقية.

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كما ارتفع عدد قتلى تفشي فيروس إيبولا المستمر في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 2150، وفقًا لآخر رقم من المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا في شهر أكتوبر.

وأظهر آخر تحديث دوري لها فيما يتعلق بحالة تفشي المرض الفتاك، أن عدد القتلى ارتفع إلى 2150 في 13 أكتوبر.

كما أشارت الأرقام الصادرة عن الاتحاد الأفريقي إلى أنه تم الإبلاغ عن ما مجموعه 3220 حالة إصابة بفيروس إيبولا اعتبارًا من الفترة المذكورة، حيث سجلت 29 حالة إصابة جديدة بفيروس إيبولا من 3,191 حالة تم الإبلاغ عنها حتى 29 سبتمبر.

كما لوحظ أن عدد الأشخاص، الذين تعافوا من الفيروس المميت ارتفع أيضًا من 991 شخصًا اعتبارًا من 29 سبتمبر إلى 1033 شخصًا اعتبارًا من الأسبوع الماضي، حيث ظل معدل الوفيات الإجمالي بالإيبولا ثابتًا عند 67 بالمائة.

كما حثت الكتلة الأفريقية المؤلفة من 55 عضوًا، من خلال مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا، الدول الأعضاء فيها وكذلك المنظمات الدولية والخاصة على بذل جهود متضافرة ضد تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية والبلدان المجاورة لها.

وكان الاتحاد الإفريقي قد عقد في 15 أكتوبر منتدى لجمع التبرعات من منتدى القطاع الخاص الأفريقي والشركاء، الذي أطلق عليه اسم "إفريقيا ضد الإيبولا"، والذي يهدف إلى دعم الاستجابة المستمرة ضد تفشي فيروس الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكشف الاتحاد الأفريقي أيضًا، أنه سيحشد ما يصل إلى 600 من العاملين الصحيين والمتطوعين المحليين للوصول إلى أقصى المناطق النائية في المناطق والمناطق الصحية المتأثرة؛ لمواجهة التحديات الخطيرة المتمثلة في إشراك المجتمع المحلي وملكيته.

