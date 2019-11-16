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"السيلاوي": مقتل 10 متظاهرين برصاص الأمن الإيراني

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أفادت الناشطة الإيرانية، منى السيلاوي، مقتل 10 متظاهرين على الأقل برصاص الأمن خلال الاحتجاجات التي خرجت في مدن إيرانية اليوم.
 جاء ذلك خلال تصريحاتها، لفضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم السبت.
وتشهد إيران تظاهرات ضخمة بدأت أمس الجمعة في مدن مشهد والأهواز وسيرجان، بالإضافة لمدن شيراز وبندر عباس وخرمشهر وماهشهر، فيما اندلعت المظاهرات بوتيرة أسرع خلال اليوم السبت، خرج فيها عشرات المتظاهرين في معظم المدن الإيرانية، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود.

وقام المتظاهرون بإطفاء محركات سياراتهم وإغلاق معظم الطرقات الرئيسية في البلاد، فيما شهدت محافظة بوشهر جنوب البلاد، صباح اليوم، تظاهرة لمجموعة من الأشخاص أمام مبنى المحافظة مع إطفاء محركات السيارات، وفق روسيا اليوم.

ومنعت الأجهزة الأمنية المتظاهرين من الوصول إلى مناطق وسط العاصمة، وتهدد باستخدام القوة لفض التجمعات.

وأضرم محتجون إيرانيون النار في "المصرف الوطني" بمدينة بهبهان جنوب غربي البلاد، وذلك في تصاعد وتيرة الاحتجاجات التي تضرب البلاد لليوم الثاني على التوالي.

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واصطفت طوابير سيارات الإيرانيين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة، مطالبين بإلغاء القرار وسط وجود أمني مكثف. 

وقالت مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية، الجمعة، إن النظام الإيراني تسبب في جعل الكادحين الإيرانيين أكثر فقراً، في إشارة إلى رفع طهران أسعار البنزين بنسبة 3 أضعاف.   

وأضافت في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" أن "نظام خامنئي وروحاني ومختلسي آلاف المليارات ينهبون ثروات الشعب ويبددونها في إشعال الحرب والمشاريع اللاوطنية والصاروخية خدمة لغصب السلطة الشعبية". 

ودعت رجوي جميع الشباب في خوزستان ومحافظات أخرى، للانضمام إلى صفوف المحتجين، هذا هو الطريق الوحيد للخلاص من الغلاء والفقر والتضخم والكوارث التي جلبها النظام الإيراني.

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