الأجهزة الأمنية الإيرانية تعتقل ناشطين سلميين

أفادت مصادر إيرانية معارضة، أن الأجهزة الأمنية تعتقل ناشطين سلميين حاولوا الوصول إلى وسط العاصمة طهران.

وأشارت المصادر إلى أن هناك إصرار شعبي للوصول إلى منطقة برج ازادي وسط طهران ودعوات التوجه إلى هناك من قبل ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستخدمت الشرطة الإيرانية، الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين في زنجان شمال غربي طهران.

ومنعت الأجهزة الأمنية المتظاهرين من الوصول إلى مناطق وسط العاصمة، وتهدد باستخدام القوة لفض التجمعات.

وتشهد عدة مدن إيرانية احتجاجات، منذ منتصف ليل الجمعة، بعد تطبيق قرار رفع أسعار البنزين بمعدل 300%.



Advertisements

وأضرم محتجون إيرانيون النار في "المصرف الوطني" بمدينة بهبهان جنوب غربي البلاد، وذلك في تصاعد وتيرة الاحتجاجات التي تضرب البلاد لليوم الثاني على التوالي.

واصطفت طوابير سيارات الإيرانيين الذين امتنعوا عن تعبئة الوقود بالأسعار الجديدة، مطالبين بإلغاء القرار وسط وجود أمني مكثف.

وقالت مريم رجوي، زعيمة المعارضة الإيرانية، الجمعة، إن النظام الإيراني تسبب في جعل الكادحين الإيرانيين أكثر فقراً، في إشارة إلى رفع طهران أسعار البنزين بنسبة 3 أضعاف.

وأضافت في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" أن "نظام خامنئي وروحاني ومختلسي آلاف المليارات ينهبون ثروات الشعب ويبددونها في إشعال الحرب والمشاريع اللاوطنية والصاروخية خدمة لغصب السلطة الشعبية".

ودعت رجوي جميع الشباب في خوزستان ومحافظات أخرى، للانضمام إلى صفوف المحتجين، هذا هو الطريق الوحيد للخلاص من الغلاء والفقر والتضخم والكوارث التي جلبها النظام الإيراني.