كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسؤول ميزانية البيت الأبيض يدلي بشهادته في تحقيقات مساءلة "ترامب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل، اليوم السبت، مسؤول ميزانية البيت الأبيض في جلسة مغلقة من تحقيق مجلس النواب الأمريكي حول إقالة الرئيس دونالد ترامب، حيث شهد حول التعثر في المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

مارك ساندي، المسؤول الوظيفي في مكتب الإدارة والميزانية، هو أول شخص من مكتب الإدارة والميزانية الأمريكي يدلي بشهادته أمام التحقيق بعد أن تحدى ثلاثة من السياسيين المعينين مذكرات استدعاء للكونجرس.

وقال مسؤول يعمل على التحقيق في الإقالة، إن "ساندي" امتثل لاستدعاء صدر للخضوع للشهادة، وفق ما جاء بوكلة "رويترز".

يقع ضغط "ترامب" على أوكرانيا في قلب التحقيق الذي يقوده الديمقراطيون حول ما إذا كان الرئيس الجمهوري قد أساء استخدام السياسة الخارجية الأمريكية لتقويض نائب الرئيس السابق جو بايدن ، أحد خصومه المحتملين في انتخابات 2020.

يوم الجمعة، شن "ترامب" هجومًا على موقع "تويتر" على سفيرة أمريكية سابقة في أوكرانيا بينما كانت تدلي بشهادتها في جلسة استماع في الكونجرس، في لحظة غير عادية قال الديمقراطيون، إنها ترقى إلى حد التخويف.

انتقد "ترامب"، ماري يوفانوفيتش، وهي دبلوماسية محترفة، كما أوضحت في اليوم الثاني من جلسات استماع متلفزة حول كيفية محاربتها للفساد في أوكرانيا وكيف أخرجتها إدارة "ترامب" من منصبها في وقت سابق من هذا العام.

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بينما سيطرت شهادة "يوفانوفيتش" على عناوين الصحف يوم الجمعة، إلا أن نواب البرلمان الذين أقاموا في وقت لاحق من اليوم مع ديفيد هولمز، مسؤول السفارة الأمريكية في كييف، يمكن أن يكون أكثر تبعية.

وقد أعلنت وسائل إعلام أمريكية، يوم الجمعة 8 نوفمبر، عن استدعاء لجان مجلس النواب الأمريكي، لميك مولفاني القائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض؛ للإدلاء بشهادته في سلوك الرئيس دونالد ترامب تمهيدا لمساءلته.

وذكر موقع بوليتيكو وصحيفة "واشنطن بوست"، باستدعاء مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون للإدلاء بشهادته أيضا.

ومن جانبه، "بولتون"، الخميس 7 نوفمبر، عن رفضه الحضور لمقابلة محققين يباشرون تحقيقًا قد يفضي إلى مساءلة الرئيس دونالد ترامب.

ووفق وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، قال تشارلز كوبر، محامي بولتون، إن موكله لم يتلق أمر استدعاء.

ونقلت الوكالة، عن مسؤول في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، قوله إن اللجنة ليس لديها مصلحة في الانخراط في معركة قضائية مطولة بشأن أمر استدعاء بولتون.

ويركز التحقيق الذي يشرف عليه الديمقراطيون بمجلس النواب، على محادثة هاتفية طلب فيها ترامب من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حسب الديمقراطيين، التحقيق مع هنتر بايدن، نجل جو بايدن المرشح لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لقاء امتيازات لكييف.