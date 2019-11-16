"الحلبوسي" يعلن إحالة قانوني الانتخابات والمفوضية للجنة برلمانية

أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، اليوم السبت، إحالة مشروعي قانون الانتخابات التشريعية، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى اللجنة القانونية.

وقال "الحلبوسي"، في بيان له: "رئيس مجلس النواب أحال مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ومشروع قانون انتخابات مجلس النواب إلى اللجنة القانونية؛ للمضي بالإجراءات التشريعية".

وتظهر وثيقتان إحالة مشروعي القانونين المرسلين من مجلس الوزراء العراقي إلى اللجنة.

وتحمل الوثيقتان توقيع الحلبوسي والتي همشهما بعبارة: "عاجل/ اللجنة القانونية لإجراء اللازم والمضي بالإجراءات القانونية والتشريعية للقانون".

هذا في وقت دعا المرجع الشيعي في العراق علي السيستاني إلى تشريع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، واستبدال اعضاء المفوضية بآخرين نزيهين نزولا عند رغبة الشعب.

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ويطالب المحتجون في العراق بحل الحكومة الحالية والبرلمان، والذهاب إلى انتخابات مبكرة، وأبعاد الاحزاب التي حكمت منذ سقوط نظام صدام حسين في خوض تلك الانتخابات.

ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين ووقف التدخل الإيراني، وتعد هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.

واغتال مسلحون مجهولون الناشط العراقي الداعم للمظاهرات عدنان رستم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، السبت، في منطقة الحرية بالعاصمة بغداد.

ونعى نجل رستم والده كاتبا على صفحته بـ"فيسبوك" مساء الجمعة: "والدي أمسى شهيدا من أجل الوطن الذي كان يحلم برؤيته سالما منعما".

وأضاف: "قتلوا أبي وتركوا المجرمين.. قتلوا أبي البسيط وصافحوا المجرمين والدواعش.. ستبقى روح أبي تلاحقكم يا جبناء يا أذلاء يا غادرين".