كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العراق: متظاهرون يغلقون مديرية تربية البصرة استعدادا للإضراب العام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام متظاهرين عراقيين، اليوم السبت، بغلق مديرية تربية البصرة في جنوب العراق استعدادا للإضراب العام، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

وخرج الآلاف من سكان البصرة منذ بدء الاحتجاجات مطلع الشهر الماضي في مظاهرات واسعة طالبوا خلالها بالإصلاحات وتغيير النظام في العراق وتوفير الخدمات الرئيسية.

ويشهد العراق مظاهرات غاضبة ضد الأوضاع المعيشية المتردية والتدخل الإيراني في البلاد، حيث يدعو المتظاهرون إلى محاسبة الفاسدين ووقف التدخل الإيراني، وتعد هذه الموجة الثانية من الاحتجاجات غير المسبوقة في البلاد.

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واغتال مسلحون مجهولون الناشط العراقي الداعم للمظاهرات عدنان رستم، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، السبت، في منطقة الحرية بالعاصمة بغداد.

ونعى نجل رستم والده كاتبا على صفحته بـ"فيسبوك" مساء الجمعة: "والدي أمسى شهيدا من أجل الوطن الذي كان يحلم برؤيته سالما منعما".

وأضاف: "قتلوا أبي وتركوا المجرمين.. قتلوا أبي البسيط وصافحوا المجرمين والدواعش.. ستبقى روح أبي تلاحقكم يا جبناء يا أذلاء يا غادرين".