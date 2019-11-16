كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم السبت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم السبت 16/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || تحذيرات للحكومة التركية بشأن سياساتها النقدية

حذر معهد التمويل الدولي، الحكومة التركية من سياساتها النقدية الحالية، فيما يتعلق بالاعتماد المفرط على الاقتراض بالعملة الأجنبية مع تزايد المخاطر في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || دعوات لتظاهرات حاشدة وسط بيروت

أفادت فضائية "سكاي نيوز عربية"، مساء الجمعة، في خبر لها، بدعوات لتظاهرات حاشدة في ساحتي رياض الصلح والشهداء وسط بيروت وباقي المناطق اللبنانية، يوم غد الأحد. أخبار عالمية عاجلة اليوم || قوات الأمن الإيرانية تطلق الرصاص على محتجين

أفادت مصادر إيرانية معارضة، أن قوات الأمن تطلق الرصاص على محتجين في مدينة شهريار جنوب طهران، وسقوط قتيل.

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