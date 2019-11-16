خليلوزيتش: “المغرب لا يتوفر على ميسي”.. مدرب المنتخب يثير الجدل من جديد – فيديو

فيديو: عبد الله أيت الشريف

عاد وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، ليثير الجدل من جديد، ليس فقط من خلال النقاش الرائج حاليا حول مستوى وأداء المنتخب المغربي، ولكن من خلال تصريح صحفي جديد، أعقب مباراة “الأسود” أمام موريتانيا، في أولى مباريات المجموعة الخامسة من إقصائيات “كان” 2021.

الناخب الوطني، وفي الندوة الصحفية التي تلت مباراة أمس، والتي انتهت بتعادل مخيب للآمال، “خانته العبارات” من جديد، ولم يجد من جملة يعبر فيها عن المشاكل التي يعاني منها المنتخب، خاصة الهجومية منها سوى قوله إن “المغرب لا يتوفر على ميسي”.

سياق ذكر المدرب البوسيني ميسي، هو تحدثه عن “العقم الهجومي الكبير” الذي يعاني منه المغرب، بعد أن صنع العديد من الفرص السانحة للتسجيل، لكنه فشل في تحويلها إلى أهداف حقيقية.

فقد أكد المدرب السابق لليابان، بأن المنتخب المغربي خلق حوالي 20 فرصة للتهديف، لكنه افتقد للفعالية، وعزا ذلك إلى افتقاد المنتخب للاعب قادر على قلب كل المعطيات والموازين في دقيقتين فقط، “فالمغرب لا يتوفر على ميسي”.

خليلوزيتش، قال أيضا إن حكيم زياش يصنع فرصة أو فرصتين مع أجاكس ويتم تحويلها إلى أهداف، بينما العكس تماما يحدث له مع المنتخب المغربي.

Advertisements

وزادت هذه التصريحات من حدة الجدل الذي يخلقه ما يصدر من فاه المدرب السابق للرجاء البيضاوي، خاصة بعد أن توالت انزلاقاته الإعلامية والتواصلية في الفترة الأخيرة، بداية بملف حمد الله، مرورا بقضية اللاعب الحلي، ثم وقوفا على واقعة أمين حارث، والأزمة التي خلقها مع نادي “شالكه04” الألماني.

وفي الوقت الذي يرى فيه العديد بأن تصريحات الرجل “عفوية”، وتخونه فقط لغته الفرنسية “غير المتحكم فيها”، فإن البعض الآخر يرجع هذا الأمر إلى ضعف تأطيره التواصلي وعدم اطلاعه على خصوصية الشارع والرأي العام الرياضي المغربي.

أما الخشية الكبيرة طبعا، هو أن تؤثر هذه التصريحات على تماسك المنتخب الوطني، كما سبق لها وان أثرت على علاقته مع اللاعب المحلي.