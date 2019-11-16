إصابتان بجريمتي إطلاق نار بأم الفحم واللد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخصان مساء اليوم السبت، في جريمتي إطلاق نار بمدينتي أم الفحم واللد، حيث وصفت جراحهما بالمتوسطة، حيث نقلا للمستشفيات للعلاج.
في مدينة أم الفحم، أصيب شاب بجروح وصفت بالمتوسطة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار، خلال تواجده في حي المحاجنة بالمدنية.
وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وقدم الإسعافات الميدانية للشاب ونقله على وجه السرعة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما شرعت الشرطة التي وصلت للمكان التحقيق في ملابسات الجريمة دون أن تنفذ أي اعتقالات.
وفي وقت سابق من مساء اليوم، تلقت الشرطة بلاغا من مستشفى صرفند في "رحوفوت" عن وصول مسن (68 عاما) للمستشفى، وهو يعاني من جروح جراء حادث إطلاق نار وقع في مدينة اللد.
وكانت الطواقم الطبية قد تلقت بلاغا عن شخص جريح في مدينة اللد، حيث وصل طاقم طبي إلى المكان وقدم الإسعافات الأولية لمسن ونقله على وجه السرعة وهو بحالة متوسطة لاستكمال العلاج في المستشفى.
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