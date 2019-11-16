عيلوط: إصابة خطيرة لشابين جراء حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب شابين بجراح خطرة، نتيجة حادث طرق بين دبّاب وسيارة، في بلدة عيلوط، مساء اليوم السبت، ولقيا العلاج المباشر من الإسعافات الأوليّة قبل نقلهما إلى مستشفى رمبام للعلاج، وفقًا لم ورد عن المتحدث باسم نجمة داوود الحمراء. تصوير طواقم الإسعاف تصوير طواقم الإسعاف

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