وزيرا خارجية الإمارات ولوكسمبورج يبحثان تعزيزر علاقات البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وجان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورج العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتنميتها وتطوير التعاون ليشمل العديد من المجالات.
وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، إضافة إلى التطورات والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة جان أسلبورن، مؤكدا حرص الإمارات على تعزيز العلاقات والتعاون المشترك مع لوكسمبورج في المجالات كافة.
من جانبه، أشاد وزير خارجية لوكسمبورج بالمكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات.
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